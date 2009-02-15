Требуется оживить форум (написать несколько тем)

Есть сайт. Тематика - графический дизайн. Нужно подобрать и забить 100 статтей в блог на WP. Рерайт ненужен. Жду предложений. Спасибо. Бюджет - 5 у.е.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать нормальные разумные темы и сообщения на форуме. Пишите Ваши предложения по стоимости за 1 сообщение/тему.
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