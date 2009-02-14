Копирайт

Наполнение сайтовЗакрыт13 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется копирайт на основе предоставленной информации (что то вроде рерайта только своими словами). Тематика строительство каркасно панельных домов. Срок сегодня.

Требования: хороший русский язык, умение грамматно излагать речь.

Проверять текст буду очень дотошно.

15 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
homons
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$18
1 день
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта

    $50

    Правила просты. Сайт - libroweb.ru Смотрите категории, по которым у вас есть книги. Процесс заливки - написать название, обзор - книга, выбрать категорию. Дело 3х секунд. За 10 качественно залитых книг в одну категорию - 10 WMR если согласны Вы ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнить форум

    $50

    Необходимо наполнить форум http://www.marryday.kz/component/option,com_fireboard/Itemid,30/ Создать имитацию общения. Оплачиваются: Осмысленные сообщения содержащие минимум три развернутых предложения текста минимум от 200 символов, написанные "в тему". Жду ваших предложений

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение контентом форума

    Работа будет интересна начинающим фрилансерам. Тема форума - реальные отзывы о работодателях. Каждый пост 2-3 абзаца по 2-3 предложения. Ответы в личку, или на почту.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Обновление каталога

    Есть 123 фирмы в каталоге. необходимо: 1)Зайти на адрес каждой. 2)Проверить их контактные данные, если необходимо то поправить. 3)Заполнить их услуги(проставить checkbox-ы) в зависимости от написаного на сайте Выслушаю Ваши предложения

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Заполнение каталога продукци

    Необходимо заполнить каталог продукции для сайта. Текст + фото. Материалы все на сервере. КМС - TypoLight. ~80 страниц. Требования: Возможность скачать за короткое время 800 мб. Самообучаемость работе с новой КМС. Photoshop Возможность начать работу сразу Добросовестный подход к работе

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение интернет-каталога

    $100

    Требуется человечек для наполнения интернет-каталога. Надо искать интересные сайты и проекты в сети и самостоятельно составлять к ним описание; также надо будет искать адекватные ссылки и описание на музыкальные альбомы и, возможно, заниматься какой-то еще ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение банковского форума

    Здраствуйте! Необходимо немного наполнить форум сообщениями на банковскую тематику (кредиты, депозиты,кризис, финансы, банки). Украина. Сообщение не менее 150 знаков толковые и по теме оплачиваются (4 цента). Оплата по требованию. Надо всего 100 сообщений ...... Желательно люди с Украины.... Все предложения будут ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форумов

    $50

    Нужны постеры на форум, в каждом посте обязательное размещение ссылки на сайт. Все предложения сюда. В личку не писать.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад