Правила просты. Сайт - libroweb.ru Смотрите категории, по которым у вас есть книги. Процесс заливки - написать название, обзор - книга, выбрать категорию. Дело 3х секунд. За 10 качественно залитых книг в одну категорию - 10 WMR если согласны Вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайт на основе предоставленной информации (что то вроде рерайта только своими словами). Тематика строительство каркасно панельных домов. Срок сегодня.
Требования: хороший русский язык, умение грамматно излагать речь.
Проверять текст буду очень дотошно.
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо наполнить форум http://www.marryday.kz/component/option,com_fireboard/Itemid,30/ Создать имитацию общения. Оплачиваются: Осмысленные сообщения содержащие минимум три развернутых предложения текста минимум от 200 символов, написанные "в тему". Жду ваших предложенийЗавершен15 лет назад
Работа будет интересна начинающим фрилансерам. Тема форума - реальные отзывы о работодателях. Каждый пост 2-3 абзаца по 2-3 предложения. Ответы в личку, или на почту.Завершен15 лет назад
Есть 123 фирмы в каталоге. необходимо: 1)Зайти на адрес каждой. 2)Проверить их контактные данные, если необходимо то поправить. 3)Заполнить их услуги(проставить checkbox-ы) в зависимости от написаного на сайте Выслушаю Ваши предложенияЗавершен15 лет назад
5 руб. позиция, оплата сразу же по факту. начать надо сегодня Админка джумла.Закрыт15 лет назад
Необходимо заполнить каталог продукции для сайта. Текст + фото. Материалы все на сервере. КМС - TypoLight. ~80 страниц. Требования: Возможность скачать за короткое время 800 мб. Самообучаемость работе с новой КМС. Photoshop Возможность начать работу сразу Добросовестный подход к работеЗавершен15 лет назад
- $100
Требуется человечек для наполнения интернет-каталога. Надо искать интересные сайты и проекты в сети и самостоятельно составлять к ним описание; также надо будет искать адекватные ссылки и описание на музыкальные альбомы и, возможно, заниматься какой-то еще ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Здраствуйте! Необходимо немного наполнить форум сообщениями на банковскую тематику (кредиты, депозиты,кризис, финансы, банки). Украина. Сообщение не менее 150 знаков толковые и по теме оплачиваются (4 цента). Оплата по требованию. Надо всего 100 сообщений ...... Желательно люди с Украины.... Все предложения будут ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Разместить контент одного сайта на другом. 5000 страниц.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужны постеры на форум, в каждом посте обязательное размещение ссылки на сайт. Все предложения сюда. В личку не писать.Закрыт15 лет назад