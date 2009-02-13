Наполнение интернет-каталога

$100
Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок491 просмотр
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Требуется человечек для наполнения интернет-каталога.

Надо искать интересные сайты и проекты в сети и самостоятельно составлять к ним описание; также надо будет искать адекватные ссылки и описание на музыкальные альбомы и, возможно, заниматься какой-то еще набивкой содержимом (но скорее всего, альбомами и ссылками мы ограничимся).

Объем работы – около 300 описаний и 60 альбомов в неделю.

Качество работы будет строго контролироваться. Халтуры не потерплю.

Обязательное условие – я хочу посмотреть на вашу работу в течение первых трех дней – чтобы нам не пришлось расставаться на полпути.

График работы – абсолютно свободный. Работать можете, когда хотите, и сколько хотите. Ездить никуда, сами понимаете не надо.

Заниматься этим может абсолютно любой человек. Все что требуется – знание русского языка и наличие головы на плечах, т.е. никакого html-я и проч. Если вышеуказанные условия выполняются, то возраст также не играет роли. Можем взять и школьников-студентов от 17-16 лет.

15 лет назад
shelloff
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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