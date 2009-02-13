Наполнение интернет-каталога

Правила просты. Сайт - libroweb.ru Смотрите категории, по которым у вас есть книги. Процесс заливки - написать название, обзор - книга, выбрать категорию. Дело 3х секунд. За 10 качественно залитых книг в одну категорию - 10 WMR если согласны Вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человечек для наполнения интернет-каталога.
Надо искать интересные сайты и проекты в сети и самостоятельно составлять к ним описание; также надо будет искать адекватные ссылки и описание на музыкальные альбомы и, возможно, заниматься какой-то еще набивкой содержимом (но скорее всего, альбомами и ссылками мы ограничимся).
Объем работы – около 300 описаний и 60 альбомов в неделю.
Качество работы будет строго контролироваться. Халтуры не потерплю.
Обязательное условие – я хочу посмотреть на вашу работу в течение первых трех дней – чтобы нам не пришлось расставаться на полпути.
График работы – абсолютно свободный. Работать можете, когда хотите, и сколько хотите. Ездить никуда, сами понимаете не надо.
Заниматься этим может абсолютно любой человек. Все что требуется – знание русского языка и наличие головы на плечах, т.е. никакого html-я и проч. Если вышеуказанные условия выполняются, то возраст также не играет роли. Можем взять и школьников-студентов от 17-16 лет.
- Похожие заказы
- $50Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт15 лет назад
Здраствуйте! Необходимо немного наполнить форум сообщениями на банковскую тематику (кредиты, депозиты,кризис, финансы, банки). Украина. Сообщение не менее 150 знаков толковые и по теме оплачиваются (4 цента). Оплата по требованию. Надо всего 100 сообщений ...... Желательно люди с Украины.... Все предложения будут ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Разместить контент одного сайта на другом. 5000 страниц.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужны постеры на форум, в каждом посте обязательное размещение ссылки на сайт. Все предложения сюда. В личку не писать.Закрыт15 лет назад
Нужно наполнить сайт полезной информацией Вот сайт: http://webeducation.kz/ Вот его рубрики: * Дизайн сайтов * Управление проектом * Управление (CMS) * Верстка сайта * Веб-программирование * Поисковые системы * Контекстная реклама * Продажа ссылок * Seo-копирайтинг * SMO * Менеджмент проектов * Реклама в Интернет * Продвижение сайтов * Создание сайтов Нужно ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно заполнять интернет-магазин товарами, описание\название и другие поля копипаст, добавление картинки через админку. Пишите цену за 1 позицию и сколько сможете делать в день, все чем нужно заполнять, текст\картинки предоставляется. Движок PhpShop. p.s. В личку\аську НЕ(!) ...Наполнение сайтов37 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо произвести копирования каталога интернет магазина, для магазина с движком ShopCMS Около 13000 наименований Интересует только предложения с использованием персеров и других средств программного копирования. Уже эта работа проводилась, вот необходимо повторно всё это сделать.Закрыт15 лет назад
Необходимо заполнить ХМЛ файл. Исходные данные: 1-11 номера журнала за 2008 год. http://www.opticjourn.ru/numbers.html?show=numbers Пример заполненного файла для 12 номера - тут: http://www.opticjourn.ru/opticjourn_ru.xml или http://www.opticjourn.ru/opticjourn_ru.zip Все вопросы в асю: 367-398-629Завершен15 лет назад
Дано 100 наименований русскоязычных СМИ (дальше - 2 000) задача - пройтись по списку, и заполнить таблицу название - сайт - e-mail - телефон - адрес - контактное лицо (все это можно найти у них на сайтах) за ...Завершен15 лет назад
Требуется наполнить блог на wordpress копипастом. Пишите ваши предложения в личку. Предпочтение будет отдано минимальной цене.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт15 лет назад