Создать XML-файл

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Наполнение сайтовЗавершен6 заявок232 просмотра
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Необходимо заполнить ХМЛ файл.

Исходные данные: 1-11 номера журнала за 2008 год.

http://www.opticjourn.ru/numbers.html?show=numbers

Пример заполненного файла для 12 номера - тут:

http://www.opticjourn.ru/opticjourn_ru.xml

или

http://www.opticjourn.ru/opticjourn_ru.zip

Все вопросы в асю: 367-398-629

15 лет назад
WitMolif
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
tehnogorod
Артем 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$1
7 дней
Ну типа все здорово - оч доволен
Взялся за проэкт не ради денег а ради опыта, сотрудничеством с заказчиком доволен, рекомендую!
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