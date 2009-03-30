WitMolif

Андрей Шариков WitMolif

 
40 летРоссия/Подольск
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

ОС Linux, FreeBSD, MS

Веб PHP, MySQL, JS, HTML

Shell, C++

PHPMySQLHTMLLinuxFreeBSD
Отзывы заказчиков
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Скрипт георгафического перенаправления посетителей
Выполнено качественно и в срок. Спасибо)
Задача поставлена корректно, оплачено в срок, всем рекомендую сотрудничество
Ответный отзыв
slavakim
38 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$90
10 баллов
15 лет назад
Рандомизатор дат, плагин для Wordpress 2.6.x
Все сделано на 5+. Быстро качественно и в срок. Андрей, буду радотать с тобой и дальше.
Заказчик адекватен, корректен и круглосуточно в сети =) Рад, что познакомился с таким человеком. Работу принял и оплатил в срок, задачи ставил ясные и намерений своих не менял. Буду рад сотрудничать с ним и далее.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $1000
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