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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Выполнено качественно и в срок. Спасибо)
Ответный отзыв
Задача поставлена корректно, оплачено в срок, всем рекомендую сотрудничество
$90
10 баллов
15 лет назад
Все сделано на 5+. Быстро качественно и в срок. Андрей, буду радотать с тобой и дальше.
Ответный отзыв
Заказчик адекватен, корректен и круглосуточно в сети =) Рад, что познакомился с таким человеком. Работу принял и оплатил в срок, задачи ставил ясные и намерений своих не менял. Буду рад сотрудничать с ним и далее.
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $1000
от 30 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $250
от 7 дней
нет рейтинга