Нужны мануалы по ремонту и обслуживанию авто

Наполнение сайтовЗавершен17 заявок362 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я вам даю модели авто. Вы находите к ним мануалы и собираете ссылки в текстовый документ.

Все это дело должно выглядеть примерно так:

Название: - Руководство по ремонту и обслуживанию "марка авто и год выпуска"

Ссылка: - Ссылка на сам мануал (скачивать вам его не нужно, просто указываете ссылку где он находится)

Да и еще, все мануалы должны быть на русском языке.

Предлогайте свою цену за один мануал. За подробностями в личку. Жду предложений.

15 лет назад
farman
Фарман 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
hanna-10
Галина 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Своевременное и качественное исполнение. Советую всем!
Отличный заказчик, конкретные задачи, своевременная оплата, приятно сотрудничать. Спасибо!
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