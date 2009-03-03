Нужны мануалы по ремонту и обслуживанию авто

Я вам даю модели авто. Вы находите к ним мануалы и собираете ссылки в текстовый документ.

Все это дело должно выглядеть примерно так:

Название: - Руководство по ремонту и обслуживанию "марка авто и год выпуска"

Ссылка: - Ссылка на сам мануал (скачивать вам его не нужно, просто указываете ссылку где он находится)

Да и еще, все мануалы должны быть на русском языке.

Предлогайте свою цену за один мануал. За подробностями в личку. Жду предложений.