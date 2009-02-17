Написание статей

Наполнение сайтовЗавершен21 заявка448 просмотров
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Неоходмимо написать 10 статей по 3000 символов.

Оплата 120 рублей за статью, тема компьютерные вирусы.

Итого:1200 рублей за всё.

Написание статей
15 лет назад
radist81
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
korotovskihe
47 летКиргизия
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$20
3 дня
Написал 10 статей по АТС . Хороший русский язык. Уложился в сроки.
Отличный работодатель. Все оплачивает вовремя и в срок. Очень рекомендую
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