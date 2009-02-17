Написание статей

Обязанности: - Анализ информации сайтов определенной тематики и деятельности - Создание контента (текстовое наполнение страниц) на основе анализа для аналогичного сайта - Сбор и обработка информации - Обработка и создание изображений - Работа с изображениями - Наполнение страниц сайта и ...
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