Работа с сайтом

Требуется контент-менеджер с отличным знанием классической музыки. Лучше всего большого ценителя)) для заливки музыкальных файлов на сайт. Оплата $10 за 100 закачанных файлов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
- Анализ информации сайтов определенной тематики и деятельности
- Создание контента (текстовое наполнение страниц) на основе анализа для аналогичного сайта
- Сбор и обработка информации
- Обработка и создание изображений
- Работа с изображениями
- Наполнение страниц сайта и редактирование
- Оперативный поиск изображений и другого материала в интернете
Требования:
- Уверенная и быстрая работа в интернет
- Понимание того каким должен быть сайт с точки зрения маркетинга
- Умение составлять текст (копирайтер)
- Знание HTML и CSS (желательно)
- Опыт и умение работать в фотошоп
- Возможность оперативно выполнять работу
Дополнительная информация:
Работа удаленная
Нужен человек на постоянную работу и на полный рабочий день. 5 дней в неделю
З/плата - 10000 руб в месяц
Оплата производится каждую неделю через Яндекс-Деньги.
Пишите в ICQ 492704018
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