Наполнить тематическими статьями 25 сайтов

$75
Наполнение сайтовЗакрыт10 заявок336 просмотров
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Оплата по факту наполнения только тематическими статьями не менее 100 штук на каждый. Источники на ваше усмотрение. На каждый сайт надо забить по 100 статей через самописную CMS и сделать равнение по ширине. Оплата 0,05 WMZ за статью.

Перечень сайтов куда необходимо добавить информацию: www.remont-kompa.ru, www.remno.ru, www.realbowling.ru, www.inresto.ru, www.salonkra.ru, www.repeta.ru, www.saunarium.ru, www.kupi-bileti.ru, www.postelu.ru, www.striptiziruem.ru, www.mirklubov.ru, www.poprazdnuem.ru, www.zoloton.ru, www.marketing-bluetooth.ru, www.turitut.ru, www.videosnab.ru, www.house-control.ru, www.avtoproizvodstvo.ru, www.klimapro.ru, www.dosoft.ru, www.okonki.ru, www.erotut.ru, www.podzagorim.ru, www.tatui.ru, www.mirpirsinga.ru

Цены, сайты и условия просьба обсуждать в других местах. Здесь и в личку писать только реальные предложения

15 лет назад
tarasgu
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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