Наполнить тематическими статьями 25 сайтов

Оплата по факту наполнения только тематическими статьями не менее 100 штук на каждый. Источники на ваше усмотрение. На каждый сайт надо забить по 100 статей через самописную CMS и сделать равнение по ширине. Оплата 0,05 WMZ за статью.

Перечень сайтов куда необходимо добавить информацию: www.remont-kompa.ru, www.remno.ru, www.realbowling.ru, www.inresto.ru, www.salonkra.ru, www.repeta.ru, www.saunarium.ru, www.kupi-bileti.ru, www.postelu.ru, www.striptiziruem.ru, www.mirklubov.ru, www.poprazdnuem.ru, www.zoloton.ru, www.marketing-bluetooth.ru, www.turitut.ru, www.videosnab.ru, www.house-control.ru, www.avtoproizvodstvo.ru, www.klimapro.ru, www.dosoft.ru, www.okonki.ru, www.erotut.ru, www.podzagorim.ru, www.tatui.ru, www.mirpirsinga.ru

Цены, сайты и условия просьба обсуждать в других местах. Здесь и в личку писать только реальные предложения