Наполнить тематическими статьями 25 сайтов

Ищем контентщиков/рерайтеров для заполнения сайтов на цмс. Сайты на цмс Джумла, Друпал, Дле, Пшпц. Контент необходим с картинками, качественный рерайт уникальный для пс. Проверяется Дцфайндером. Объемы работ очень большие. Просьба писать развернутые предложения, только ответсвенных людей, кто способен к самореализации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата по факту наполнения только тематическими статьями не менее 100 штук на каждый. Источники на ваше усмотрение. На каждый сайт надо забить по 100 статей через самописную CMS и сделать равнение по ширине. Оплата 0,05 WMZ за статью.
Перечень сайтов куда необходимо добавить информацию: www.remont-kompa.ru, www.remno.ru, www.realbowling.ru, www.inresto.ru, www.salonkra.ru, www.repeta.ru, www.saunarium.ru, www.kupi-bileti.ru, www.postelu.ru, www.striptiziruem.ru, www.mirklubov.ru, www.poprazdnuem.ru, www.zoloton.ru, www.marketing-bluetooth.ru, www.turitut.ru, www.videosnab.ru, www.house-control.ru, www.avtoproizvodstvo.ru, www.klimapro.ru, www.dosoft.ru, www.okonki.ru, www.erotut.ru, www.podzagorim.ru, www.tatui.ru, www.mirpirsinga.ru
Цены, сайты и условия просьба обсуждать в других местах. Здесь и в личку писать только реальные предложения
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