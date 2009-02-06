База почтовых индексов Украины

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вопсльзуюсь услугами по составлению базы почтовых индексов Украины (или готовая). На русском языке. Интересует информация по всем населенным пунктам.

Детальность информации примерно как в данном примере: ukrindex.ru

15 лет назад
predtech
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
AlikZP
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов
15 лет назад
$15
1 день
Даже при желании придраться, придраться не к чему. Отличный исполнитель. Четко, быстро, профессионально.
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