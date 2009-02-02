База технических характеристик Авто

Необходимо наполнить каталог интернет-магазина электроники и бытовой техники tehnikabit.ru, примерно 1000 позиций. Необходим опыт работы по наполнению каталога данной тематики. Работа удаленно, но иногда нужно появляться в офисе (м. ВДНХ) для обсуждения заданий. Ждем Ваших ...
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Нужна база технических характеристик автомобилей, выпускаемых с 1990г. по 2009г.(Можно оговорить с какого года).
Требования к базе: полное техническое описание, наличие фотографий. Стоимость зависит от качества базы.
В приложении пример базы технических характеристик Хонды. Здесь не все модели. Также необходимы фотки, по 6-20штук.
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