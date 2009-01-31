Сайт строительной техники "Аста"

Вообщем такое дело, нужно оперативно заполнить сайт инфой, я буду паралельно делать картинки делать и заполнять, нужен человек который грамотно заполнит текстовую информацию, характеристики и т.д. При хорошем результате охотно буду сотрудничать дальше. Желательно из Киева. Таких образцов как этот около 100 штук. Весь контент в доках, админка удобная, некоторая часть уже введена. Жду предложений на e-mail.