Требуется собрать данные

Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок290 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приношу извинения, проект заморожен до 21 февраля.

15 лет назад
bonintur
Max 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
  • Похожие заказы

  • Подбор фотографий личностей

    $15

    Нужны фотографии выдающихся личностей настоящего времени в настоящем возрасте от 45 лет (живых). Например по 30 лучших известных звезд иностранного кино, звезд российского кино, политиков и бизнесменов планеты, спортсменов планеты, музыкантов иностр и рус ученых и врачей планеты, литераторов и ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина, внести изменение

    $20

    Всем привет! Нужно добавить Код товара в уже имеющиеся товары на сайте. Как все выглядит: Есть прайс лист с кодом товара в Excel Есть товар на сайте без кода 1. Найти в поиске товар. Ищется по фрагементу кода ...

    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать новости сайта задним числом

    $4

    Итак, нужно придумать новости сайта и красиво написать ... новостей штук 10-12 по 200-300 знаков.... Например, поздравление с новым годом, информационные объявления о новых функциях сайта и т.д. темы новостей часть мы сами дадим...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать описания к флeш играм

    $7

    Итак, есть 40 Флэшигр. Нужно к какждой описание к игре (ее суть, цель и т.д.) и описание управления (управление на английском), так чтобы пользователь ненающий английского понял. Работы на 2-3 часа!

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение форума контентом

    Есть форум посвященный одной автомобильной марке. С разделением на конкретные модели этой марки. Задача наполнить форум контентом. Главное не сколько скорость, а написание не глупых постов, чтобы у владелеца той или иной марки глаза на лоб лезли ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    Нужна наполнить сайт контентом. Тематика - Стоительство и ремонт. Умение составлять контент для сайтов различной тематики, как эксклюзивным текстом ( написание с нуля ), так и копипастом. Контент должен быть грамотно заточен под требуемые слова. Желательно ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение форума

    Проводится дополнительный набор в команду постеров сообщений на форуме, основной тематикой которого являются социальные сети и другие сервисы интернет-коммуникаций, также форум является общетематическим, охватывает широкий спектр тем. Условия: - Опыт подобной работы - Умение грамотно и интересно общаться - ...

    Наполнение сайтов6 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение контентом

    Новому сайту www.searchanswer.ru требуется грамотный человек для наполнения контентом. Суть сайта – дать ответы посетителям на их вопросы. Например: "Как отформатировать винчестер? " Т.е. необходимо придумать вопрос "Как...?", найти самый толковый ответ в интернете и ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад