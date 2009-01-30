Наполнение форума контентом

Есть форум посвященный одной автомобильной марке. С разделением на конкретные модели этой марки.

Задача наполнить форум контентом.

Главное не сколько скорость, а написание не глупых постов, чтобы у владелеца той или иной марки глаза на лоб лезли после прочтения топиков.

В целом планируется написание около 1000 постов. Совсем не обязательно, что я буду работать с 1 человеком. Пусть хоть 10... Мне важно выполнение задачи. Пишите свои предложения.

Оплата WMR, после предоставления отчета о проделанной работе. Отчет — это просто список ссылок на ваши посты, чтобы я мог их просмотреть.

P.S. Копипаст не нужен. Возможен рерайт, самое главное, чтобы посты были оригинальными.