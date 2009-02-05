Наполнение форума

Наполнение сайтовЗавершен11 заявок479 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проводится дополнительный набор в команду постеров сообщений на форуме, основной тематикой которого являются социальные сети и другие сервисы интернет-коммуникаций, также форум является общетематическим, охватывает широкий спектр тем.

Условия:

- Опыт подобной работы

- Умение грамотно и интересно общаться

- Посты уникальные, без копипаста

- Оплата 0.03$ за пост

- Сообщения должны быть развернутыми и нести смысловую нагрузку, т.е. сообщения типа "Круто!", "Согласен!" не принимаются

- Дается тестовое задание на 100 сообщений (естественно оплачиваемое)

- В перспективе работа над раскруткой нескольких форумов различной тематики

- По окончанию тестового задания оставляю адекватный развернутый отзыв фрилансеру

- По итогам тестового задания решается вопрос о дальнейшем сотрудничестве

15 лет назад
srs79
36 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
Выбранные исполнители
Barabanzer
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
Сделал все быстро и качественно. Никаких претензий не имею.
dalbeshka
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$3
3 дня
victorianys
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$3
1 день
Виктор проявил себя как настоящий профессионал. Все сделал качественно и быстро. Результатом его работы доволен. Буду продолжать с ним сотрудничество, а также буду рекомендовать его своим знакомым.
Хороший и лояльный заказчик - буду сотрудничать в дальнейшем
Leis
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$5
5 дней
Очень доволен проделанной Лейсан работой. Сделала все оперативно и качественно. С удовольствием буду и дальше с ней сотрудничать.
ilfat
51 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$3
7 дней
Результатом работы Ильфата доволен. Все сделал быстро и качественно. Буду и дальше с ним сотрудничать.
Отличный заказчик. Надеюсь на дальнейше сотрудничество.
djvaldis
Дмитрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
15 лет назад
$3
2 дня
  • Похожие заказы

  • Наполнение форума

    Требуются постеры на форум, тематика - туризм и путешествия. Требуются люди, которые смогут осмысленно участвовать в дискуссиях на эту тему, создавать свои темы. Оплата только Яндекс.Деньги либо WMR. Возможно наличными для жителей Москвы. Оплата будет производиться за ...

    Наполнение сайтов8 исполнителей
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение контентом

    Новому сайту www.searchanswer.ru требуется грамотный человек для наполнения контентом. Суть сайта – дать ответы посетителям на их вопросы. Например: "Как отформатировать винчестер? " Т.е. необходимо придумать вопрос "Как...?", найти самый толковый ответ в интернете и ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описания детских товаров для инет магазина

    Необходимы описания детских товаров. по списку артикулов. Описания по шаблону который в архиве, в хтмл тегах. Картинки переделывать вставлять в рамку, исходника рамки нету) делать из того что в примере. На один артикул идет несколько цветов, поэтому в ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Составить базу видеороликов

    Найти сайты коттеджных поселков на которых есть видеоролики, составить базу данных с колонками: Сайт | Страница с роликом | Длительность фильма | Название поселка | контакты: e-mail, телефон Нужно 30-40 поселков Пример: http://www.atlasdom.ru/kinofilm.html Предложение по ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перенос каталога дверей

    $15

    Нужно скопировать каталог с описаниями, ценами и картинками с сайта idoor.ru на сайт rosdveri.ru Заливать через самописную админку где-то 600 единиц товара.

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • "Оживить" форум

    Всвязи с открытием нового форума (www.forum.gornicanevesty.ru) необходимо наполнить его сообщениями. Поэтому набираю группу (костяк форума) из двух-пяти человек. Форум на свадебную тематику, г. Самара. Будут рассматриваться предложения только от жителей г. Самара. В ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Наполнение блогов,форумов

    На постоянной основе ищем постеров. 5 центов за комментарий. На английском языке стоимость больше. Тестовое задание - 10 комментариев - не оплачиваются. Даются ОДНОМУ из исполнителей. Это не конкурс. Ищутся участники имеющие подобный опыт.

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Информация по теме

    Нужно найти пару сайтов с определенной тематикой в интернете. Предоставлю что то вроде ТЗ, где будет конкретное описание сайтов, которые нам нужны Оплата 1$ за сайт

    Наполнение сайтов32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад