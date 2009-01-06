Leis

Лейсан Хуснуллина Leis

 
43 годаРоссия/Набережные Челны
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Рефераты, рерайт/копирайт, постинг на форумах

Пишу рефераты по гуманитарным дисциплинам, контрольные работы по высшей математике, информатике.

Курсовые работы и дипломные проекты.

Хороший рерайт статей (80-98% антиплагиат).

Качественный копирайт.

Постинг на форумах.

[email protected]

icq 473-539-888

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Отзывы заказчиков
borian22
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Сбор инфомации для хорошей электронной книги.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
fromnote
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
9 баллов
15 лет назад
Школьная PowerPoint презентация по географии
Презентация была сделана даже раньше сроков, при этом довольно качественно и полностью оправдала ожидания! Благодарен за проделанную работу!
Рекомендую как надежного заказчика! В назначенный час всегда на связи, предъявляет ясные, четкие требования к работе. Работу полностью оплатил. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
srs79
36 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
$5
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форума
Очень доволен проделанной Лейсан работой. Сделала все оперативно и качественно. С удовольствием буду и дальше с ней сотрудничать.
Marirusa
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$14
10 баллов
15 лет назад
Рефераты по нескольким предметам
Очень довольна исполнительницей! Работа сделана прекрасно и на два дня раньше срока! Всем рекомендую!
Удивительно легко и приятно было работать с Мариной. Как заказчика - отличает точность и подробность задания. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв