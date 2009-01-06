Рефераты, рерайт/копирайт, постинг на форумах
Пишу рефераты по гуманитарным дисциплинам, контрольные работы по высшей математике, информатике.
Курсовые работы и дипломные проекты.
Хороший рерайт статей (80-98% антиплагиат).
Качественный копирайт.
Постинг на форумах.
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Портфолио
- Крк118 просмотров
- Красота за два дня132 просмотра
- Когда лучше отдыхать в Египте124 просмотра
- Когда лучше всего отдыхать на море131 просмотр
- Ответы на билеты "Деловое общение"211 просмотров
- Контрольная работа по высшей математике134 просмотра
- Курсовой проект по высшей математике121 просмотр
- Реферат по информатике121 просмотр
- Контрольная работа по информатике116 просмотров
- Тесты "Иррациональные числа, неравенства, уравнен"167 просмотров
- Дипломная работа "Комбинаторные задачи на ЭВМ"139 просмотров
Отзывы заказчиков
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10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
9 баллов
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Презентация была сделана даже раньше сроков, при этом довольно качественно и полностью оправдала ожидания! Благодарен за проделанную работу!
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Рекомендую как надежного заказчика! В назначенный час всегда на связи, предъявляет ясные, четкие требования к работе. Работу полностью оплатил. Спасибо за сотрудничество!
$5
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$14
10 баллов
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