Курсовая по геометрии

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки216 просмотров

Нужна курсовая работа по основаниям геометрии. Требования - в приложенном файле. От вас цена и сроки выполнения.

16 лет назад
Leis
44 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров