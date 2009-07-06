Дипломная по психологии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен12 заявок334 просмотра

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена как всегда отлично! Доволен сотрудничеством. Рекомендую как очень ответственного исполнителя!
Все, как всегда: четкое задание, своевременная оплата, приятное общение. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад