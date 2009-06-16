Мне необходима работа (Курсовой проект) по технологии машиностроения! Тема: «Спроектировать технологический процесс механической обработки (гладкого вала, двух, трех ступенчатого вала и т. д.)». Чертежи, таблицы, расчеты, пояснительная записка. Всего на 30-50 страниц. ...
ТОЭ, курсовой
Необходимо выполнить следующую работу:
Предмет ТОЭ
Вид работы Курсовой
Объём: типовой
Тема работы Расчет разветвленной цепи синусоидального тока
Срок выполнения 8-10 дней
Жду Ваших предложений по стоимости и срокам.
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