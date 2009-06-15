Сделать раздел "Экономика"

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Закрыт4 заявки209 просмотров

Сделать раздел "Экономика" к дипломной работе по спец. пром. и гражд. стр-во:

в кот. входит

Локальная смета

Ведомость материалов

Ведомость трудозатрат

Калькуляция трудоемкости заработной платы

Выборка трудоемкости по заработной плате

Исходные данные есть

16 лет назад
willstrong
38 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

olyazen
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

olyazen
49 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад