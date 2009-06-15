Сделать раздел "Экономика"

Добрый день. Нужно по дипломной работе составить 7-ми минутный красноречивый рассказ-выступление. Можно с презентацией в PowerPoint. Всем желающим реализовать данную работу требуется оставить ниже e-mail для того чтобы я отправил дипломную работу, цену за работу ...