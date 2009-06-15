Курсовой по Delphi

$20
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Закрыт17 заявок777 просмотров

Зробити курсову роботу, розробка компонента на Delphi.

Завдання: Багатофункціональна панель статусу. Виведення системного часу, дати та тижня; відображення ходу тривалої роботи; генерація події OnAlarm при досягненні заданого значення системного часу.

На українській мові.

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Delphi
16 лет назад
Forbik
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров