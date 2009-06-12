Требуется написание рецензии на статью о деятельности ЦБ (не важно, написана ли она сотрудником ЦБ или любым научным деятелем). Объём - 12 страниц А4. Предмет: "Организация деятельности центрального банка". Срок - до завтра, желательно, к ...
Составить текст-речь защиты дипломной
Добрый день. Нужно по дипломной работе составить 7-ми минутный красноречивый рассказ-выступление. Можно с презентацией в PowerPoint. Всем желающим реализовать данную работу требуется оставить ниже e-mail для того чтобы я отправил дипломную работу, цену за работу и сроки. В приват не писать, предложения в привате рассматриваться не будут!
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