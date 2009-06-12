Составить текст-речь защиты дипломной

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Закрыт25 заявок400 просмотров

Добрый день. Нужно по дипломной работе составить 7-ми минутный красноречивый рассказ-выступление. Можно с презентацией в PowerPoint. Всем желающим реализовать данную работу требуется оставить ниже e-mail для того чтобы я отправил дипломную работу, цену за работу и сроки. В приват не писать, предложения в привате рассматриваться не будут!

PowerPoint
16 лет назад
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