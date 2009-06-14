Сделать расчеты по чертежу

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Завершен4 заявки186 просмотров

Необходимо сделать расчеты по несложному чертежу, для курсовой работы. Подробности при общении. Жду предложений по срокам и цене.

16 лет назад
magnician
Алина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

goarik
Гоарик 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за теплые слова, тоже была рада поработать. Работа была оплачена в полном объеме и в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

goarik
Гоарик 
44 года
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад