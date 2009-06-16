Доработать диплом по программированию

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Завершен6 заявок206 просмотров

Тема работы: Разработка автоматизированной информационной системы "Видеопрокат"

Необходимо написать несколько частей диплома: Общая (теоретическая) часть,

6 частей расчетно-технической части.

Исходный код программы.

Срок - до 14.06.09

Подробный план в приложении.

Цена 1500 рублей. Разумный торг приемлем.

16 лет назад
Tuchka
52 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

tvoidiplom2009
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

tvoidiplom2009
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад