Cумматор

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Закрыт8 заявок263 просмотра

Необходимо выполнить следующую работу:

Предмет: цифровая электроника

Вид работы: курсовая

Объём: 15-20 листов

Тема работы: сумматор

Срок выполнения: 1 месяц

Задание имеется

[email protected]

16 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

hans1
54 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$30
5 дней

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hans1
54 года
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2 года назад
16 лет назад