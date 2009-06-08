Курсовая по экономическому анализу тема: маркетинг

$40
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Закрыт45 заявок883 просмотра

Курсовая по экономическому анализу тема: маркетинговый анализ в деятельности предприятия

16 лет назад
SewaNew
Сергей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$45
4 дня
vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$30
3 дня
Взял деньги и пропал, работа не выполнена! Cам виноват, когда ж я научусь недоверять.

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад