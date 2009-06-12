Диплом по информатике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок295 просмотров

Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написать дипломную работу по теме: "Построение ЛВС на базе свободного ПО (например Linux)".

План предоставлю.

Сроки выполнения: строго до 12.06.09.

Цена работы: 3500р.

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!! СРАЗУ В БАН-ЛИСТ!!

Исполнителя выберу сам.

Linux
16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров