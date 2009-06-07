Курсовая работа

$65
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Закрыт2 заявки116 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине: Ремонт автомобилей

Исходные данные: Восстановление рессоры автомобиля ГАЗ 2410

Курсовая должна состоять из 2 частей

-расчётно- пояснительной записки 20-25 страниц рукописного

-графической части 2 листа формата А3

Работу необходимо выполнить к 11.06.2009 вечер не позднее 14.00

Оплата работы после ее проверки!!!

Подробности выполнения работы в прикрепленном файле!!!

Жду предложений по цене!!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

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