Курсовая работа по управлению качеством

$30
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Закрыт1 заявка113 просмотров

Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по управлению качеством.

Объем- 25 страниц.

Введение, заключение - не нужно.

СРОК - до завтрашнего вечера.!!!!

Курсовая должна состоять из 3-х глав:

1. Термины и определения в области управления качеством.

(Рассмотреть на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)

2. Принципы менеджмента качества.

(Объяснить 2-3 принципа (на выбор) с позиций стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования. Рассмотреть возможность применения принципов на конкретном предприятии)

3. Третий вопрос по выбору, из представленных ниже:

1) Методы совершенствования бизнес-процессов

2) Управление персоналом в системах менеджмента качества

3) Интегрированные системы менеджмента качества

4) Процессный подход в управлении качеством в организациях

5) Инструменты контроля качества продукции и услуг в организациях

6) Бенчмаркинг в управлении качеством процессов

7) Применение «шесть сигм» для совершенствования систем менеджмента качества в организациях.

8) Принципы МК и их реализация в деятельности организаций

9) Японские методы управления качеством продукции (услуг)

10) Международные и региональные премии и конкурсы в области качества.

11) Инструменты управления и контроля качества

12) Управление качеством процессов.

13) Самооценка системы менеджмента качества.

14) «Шесть сигм» как инструмент управления качеством

15) Бенчмаркинг в управлении качеством

16) Измерение удовлетворенности потребителей

17) Индексы удовлетворенности потребителей

18) Методология «Кайдзен»

19) Методология «Бережливое производство»

20) Методология «12 ключей»

ЦЕНА РАБОТЫ: 30$. Оплата по факту сдачи.

Свои заявки оставлять только в предложениях, в личку не писать.

Исполнителя выберу сам.

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

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