Здравствуйте, мне срочно (в течении 4х часов) нужен реферат по физкультуре тема "Заболевания у студентов специальной медицинской группы", не менее 30 страниц. Основной объем реферата надо просто распознать сканированный текст и дополнить из интернета. ...
Курсовая работа по управлению качеством
Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написать курсовую работу по управлению качеством.
Объем- 25 страниц.
Введение, заключение - не нужно.
СРОК - до завтрашнего вечера.!!!!
Курсовая должна состоять из 3-х глав:
1. Термины и определения в области управления качеством.
(Рассмотреть на основе стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)
2. Принципы менеджмента качества.
(Объяснить 2-3 принципа (на выбор) с позиций стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования. Рассмотреть возможность применения принципов на конкретном предприятии)
3. Третий вопрос по выбору, из представленных ниже:
1) Методы совершенствования бизнес-процессов
2) Управление персоналом в системах менеджмента качества
3) Интегрированные системы менеджмента качества
4) Процессный подход в управлении качеством в организациях
5) Инструменты контроля качества продукции и услуг в организациях
6) Бенчмаркинг в управлении качеством процессов
7) Применение «шесть сигм» для совершенствования систем менеджмента качества в организациях.
8) Принципы МК и их реализация в деятельности организаций
9) Японские методы управления качеством продукции (услуг)
10) Международные и региональные премии и конкурсы в области качества.
11) Инструменты управления и контроля качества
12) Управление качеством процессов.
13) Самооценка системы менеджмента качества.
14) «Шесть сигм» как инструмент управления качеством
15) Бенчмаркинг в управлении качеством
16) Измерение удовлетворенности потребителей
17) Индексы удовлетворенности потребителей
18) Методология «Кайдзен»
19) Методология «Бережливое производство»
20) Методология «12 ключей»
ЦЕНА РАБОТЫ: 30$. Оплата по факту сдачи.
Свои заявки оставлять только в предложениях, в личку не писать.
Исполнителя выберу сам.
Заявки фрилансеров
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