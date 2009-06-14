Написание дипломной работы

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Завершен3 заявки240 просмотров

Требуется грамотный и надежный человек для написания не сложной дипломной работы по специальности «монтаж и эксплуатация электрооборудования» профессия электромонтер тема "универсальный пробник индикатор". Методичка приложена, будут дополнительные вопросы задавайте, в контактах есть мои данные.

1. Сроки выполнения 7-9 дней

2. Цена договорная

16 лет назад
slesh1
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$50
7 дней
Подход к выполнению работы впечатлил, все выполнено отлично :), даже раньше срока за что большой ей +, побольше бы таких грамотных и ответственных людей. Рекомендую к сотрудничеству!
С Виталием сотрудничать приятно. Задание сформулировал четко, все необходимые материалы для работы выслал, реагировал на вопросы быстро. Оплата была произведена сразу после получения работы. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

njuta
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад