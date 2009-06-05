Монолитное и сборное ЖБ перекрытие многоэт. дома

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Требуется разработать технический проэк основных несущих конструкций многоэтажного здания. Выполнить расчеты и рабочие чертежи конструкции монолитного перекрытия над подвалом и сборного междуэтажного перекрытия. Подробную информацию вышлю по электронной почте. С вопросами и предложениями обращайтесь в icq 999213 или в личку.

16 лет назад
levin
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16 лет назад

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