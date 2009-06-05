Диплом "Рентабельность предприятия"

Срочно нужен качественный диплом на тему : "Рентабильность предприятия и методы её повышения"

Выполнить работу жилательно на украинском языке, но расмотрю и русский вариант (переведу сама).

Есть методичка по диплому.

Кроме того есть коза второго, третьего и четвертого раздела (на украинском языке), по этом же предприятии, но не по рентабельности, а по организации труда

Готов второй раздел

Материал для практической части есть

Требования:

Должен состоять из 4-х разделов:

Раздел 1. Теоретический.

Желательно реальные ссылки на литературу. Стандартный и очень распространенный материал из интернета не пройдёт.

Раздел 2. Анализ деятельности ОАО “Житомирмолоко”.

РАЗДЕЛ ГОТОВ, возможны минимальная коррекция

Раздел имеет следующую структуру (укр язык):

РОЗДІЛ ІІ. Аналіз діяльності ДП “Новоград-Волинський сиркомбінат” ВАТ “Житомирмолоко”

2.1. Загальна характеристика підприємства………………………

2.2. Виробнича структура та структура управління підприємством

2.3. Охорона праці

2.4. Виробнича потужність підприємства

2.5. Аналіз основних засобів

2.6. Характеристика оборотних коштів підприємства

2.7. Оцінка поточних витрат підприємства

2.8. Аналіз фінансових результатів та фінансово-економічного стану підприємства

2.9. Склад та структура персоналу підприємства

Раздел 3. Примерное название:" Расчет рентабильности ОАО “Житомирмолоко”. Данные есть - посчитать и оформить

Раздел 4. Примерное название: "Основные напраления повышения рентабельности ОАО “Житомирмолоко”

Тут надо предложить эти самые направления. Можно сказать, что этот раздел почти теоретический