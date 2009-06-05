Технология машиностроения

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Требуется автор для написания дипломного проекта по технологии машиностроения.

Сроки сжатые!

Рассмотрим все предложения.

ICQ 416521141

16 лет назад
alissa_sh
Alisa 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров