Диплом.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки195 просмотров

Тема:"Электрификация деревообрабатывающего предприятия с разработкой установки по энергосбережению при сушке древесины"

Сроки до 8го числа, предлагайте свои цены.

16 лет назад
uliana-satova
Юлиана 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров