Написать 2 дипломных работы

$250
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Завершен5 заявок386 просмотров

Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написать две дипломных работы по темам:

- "Зона ТО"

-"Зона кузовного ремонта легковых автомобилей в составе СТО"

Работы практически идентичны.

В работах 4 главы: 1.Коммерческая часть, 2.охрана труда, 3.экономическая часть, 4.техническое обслуживание.

Так же требуется сделать 2 чертежа: планировка зоны ТО, рисунки кузовного ремонта(желательно несколько).

На все - неделя ровно.

ЦЕНА ЗА 2 РАБОТЫ: 250$!!! Оплата посредством WM по факту получения.

Свои заявки оставляйте здесь! В личку не писать! Исполнителя выберу сам.

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

mak6360
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$250
2 дня
Отличный исполнитель!!! Сделал все как договаривались, без задержек и недоработок. Оба остались довольны проделанной работой. Спасибо. Обязательно продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик, задания ставит четко, оплату делает своевременно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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mak6360
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад