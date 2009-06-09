Написать 2 дипломных работы

Добрый день ув. фрилансеры. Требуется написать две дипломных работы по темам:

- "Зона ТО"

-"Зона кузовного ремонта легковых автомобилей в составе СТО"

Работы практически идентичны.

В работах 4 главы: 1.Коммерческая часть, 2.охрана труда, 3.экономическая часть, 4.техническое обслуживание.

Так же требуется сделать 2 чертежа: планировка зоны ТО, рисунки кузовного ремонта(желательно несколько).

На все - неделя ровно.

ЦЕНА ЗА 2 РАБОТЫ: 250$!!! Оплата посредством WM по факту получения.

Свои заявки оставляйте здесь! В личку не писать! Исполнителя выберу сам.