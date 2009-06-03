Тема - Проектирование банковской части системы интернет-банкинга по обслуживанию расчетного счета юридического лица (по рублевым операциям) 40-50 стр Методичку приложил + ко всему есть дополнительные ...
Диплом по металлургическим машинам и оборудованию
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