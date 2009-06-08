Курсовая работа по эконом-математич. моделированию

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка138 просмотров

Нужно выполнить курсовую работу по экономико-математиечкому моделированию.

Тема: оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ

Задание на выполнение работы представлено в прикрепленном файле.

Требования: интервал 1,5, шрифт 14

Срок выполнения работы: 08.06.2009

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

khapkin
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$25
5 дней

Заявки фрилансеров

khapkin
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад