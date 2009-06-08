Тема - Проектирование банковской части системы интернет-банкинга по обслуживанию расчетного счета юридического лица (по рублевым операциям) 40-50 стр Методичку приложил + ко всему есть дополнительные ...
Курсовая работа по эконом-математич. моделированию
Нужно выполнить курсовую работу по экономико-математиечкому моделированию.
Тема: оптимизация сетевой модели комплекса производственных работ
Задание на выполнение работы представлено в прикрепленном файле.
Требования: интервал 1,5, шрифт 14
Срок выполнения работы: 08.06.2009
Оплата работы после ее проверки!!!
Жду предложений по цене!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по теории машин и механизмов! Чертежи могут выполняться в графических редакторах (Компас, АвтоКАД и др.). Численные результаты должны быть в конце каждого раздела сформированы в таблицы удобные для контроля. ...Закрыт16 лет назад
Курсовая работа "Єдиний світовий інформаційний простір"Закрыт16 лет назад
- $105
Необходимо написать отчет по диплому и подкорректировать главу дипломной работы. Стоимость 3200 руб.Завершен16 лет назад
- $50
Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Моделирование систем". Подробное описание задания приведено в приложении. Оплата - 1000 рублей через Яндекс.деньги. Так как работа состоит из 4 частей, то и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $70
Языки: C++, C# ВУЗ: НГТУ, специальность: АСУ Желательный срок: Одна календарная неделя. Перечень вопросов, подлежащих разработке: - диаграмма вариантов использования - процедуры ввода/модификации данных - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Помочь в реферате для связи пишите в личкуРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $100
Есть первая глава и введение !!! Надо написать практику и заключение !!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт16 лет назад
Тема - "Государственное регулирование в сфере малого бизнеса". Предмет - государственное и муниципальное управление. Нужно сдать в пятницу (05.06). От 15 стр.Завершен16 лет назад
Сделать курсовую работу по экономике. Работа заключается в описании работы бухгалтерской системы, с практической частью.Завершен16 лет назад