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[Oracle] Разработка программы для курсовой работы
Языки: C++, C#
ВУЗ: НГТУ, специальность: АСУ
Желательный срок: Одна календарная неделя.
Перечень вопросов,
подлежащих разработке:
- диаграмма вариантов использования
- процедуры ввода/модификации данных
- процедуры защиты от нарушений целостности и
непротиворечивости данных
- процедуры формирования выходных документов
- процедуры контекстно-зависимой помощи
- процедуры восстановления данных после сбоя системы
- процедуры резервного копирования и архивации данных
- процедуры защиты от несанкционированного доступа
- процедуры экспорта/импорта данных
- процедуры распределенного доступа к данным (работа в
сети)
- процедуры настройки системы
- руководство пользователя и администратора системы
Все дополнительные данные в приложении.
Просьба реально оценивать свои силы, не пишите нереальных сроков и сумм.
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