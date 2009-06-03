[Oracle] Разработка программы для курсовой работы

$70
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Закрыт4 заявки196 просмотров

Языки: C++, C#

ВУЗ: НГТУ, специальность: АСУ

Желательный срок: Одна календарная неделя.

Перечень вопросов,

подлежащих разработке:

- диаграмма вариантов использования

- процедуры ввода/модификации данных

- процедуры защиты от нарушений целостности и

непротиворечивости данных

- процедуры формирования выходных документов

- процедуры контекстно-зависимой помощи

- процедуры восстановления данных после сбоя системы

- процедуры резервного копирования и архивации данных

- процедуры защиты от несанкционированного доступа

- процедуры экспорта/импорта данных

- процедуры распределенного доступа к данным (работа в

сети)

- процедуры настройки системы

- руководство пользователя и администратора системы

Все дополнительные данные в приложении.

Просьба реально оценивать свои силы, не пишите нереальных сроков и сумм.

16 лет назад
mosquito2k
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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