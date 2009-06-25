Сделать курсовую по маркетингу

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Завершен2 заявки134 просмотра

Курсовая работа, дисциплина маркетинг.

Темы на выбор:

1. Маркетинг на малом предприятии

2. Стимулирование сбыта на примере .......

3. Товар, товарная политика на примере .......

Работа должна быть выполнена на основе реального предприятия.

Основное требование четкое соблюдение методических рекомендаций.

Жду ответа о цене и сроке.

С уважением,

Максим

16 лет назад
anafema
Максим 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
44 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$40
5 дней
Виктор, как обычно выполнил работу качественно и в оговоренные сроки. Без проблем выполнил небольшое дополнение курсовой (а это очень важно при работе по учебным работам). В общем снова был рад работать с Виктором!
Сотрудничество прошло ны высшем уровне: четкое руководство и точная выплата.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад