Необходимо выполнить курсовую работу по сопротивлению материалов. Всего нужно выполнить 5 заданий. Каждое задание должно быть решено с подробными объяснениями!!! Оплата работы после ее проверки. Срок выполнения 08.06.2009 Задания на ...
Сделать курсовую по маркетингу
Курсовая работа, дисциплина маркетинг.
Темы на выбор:
1. Маркетинг на малом предприятии
2. Стимулирование сбыта на примере .......
3. Товар, товарная политика на примере .......
Работа должна быть выполнена на основе реального предприятия.
Основное требование четкое соблюдение методических рекомендаций.
Жду ответа о цене и сроке.
С уважением,
Максим
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