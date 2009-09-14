Диплом по менеджменту

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Завершен4 заявки271 просмотр

Нужно написать дипломный проект на тему "Совершенствование информационного обеспечения материально-технического снабжения на предприятии".

16 лет назад
Sergey_TSW
СВ 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$200
7 дней
Отличные работы, ёмкие по содержанию и в самые короткие сроки. Спасибо за сотрудничество. Елена, не только грамотный специалист, но и интересный собеседник. От общения и работы только положительные эмоции.
Спасибо за сотрудничество! За полтора года совместной работы - только позитивные эмоции от интересных и своевременно оплачиваемых заданий и просто общения с замечательным человеком!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
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