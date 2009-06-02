В рамках работы следует разработать стратегию управления организацией.
Курсовые на Си студентам-первокурсникам
Есть много заказов на курсовы, что успеваю делаю сам, но заказов все больше и больше. Готов поделится. Естественно, с лучшыми исполнителями буду сотрудничать постоянно.
Написать нужно только программу. Текст курсовой пусть уже сами пишут. :)
Пример задания:
Научная программа перевода целых чисел из одной системы исчесления в другую:
1. Должно быть меню выбора системы исчесления
2. Ввод чисел из клавиатуры или файла, вывод на монитор, желательно вывод схемы перевода (последовательно все этапы).
3. Система помощи с инфой о алгоритмах перевода (инфу содрать откуда-нибудь, копирайтов не надо :) ).
4. Язык C/C++.
5. Под Windows (в окне MS-DOS).
6. Управления режимами работы программы с помощью мыши и клавиатуры.
Пример 2:
Решение системы линейных уравнений методом Зейделя.
Пример 3:
Программа формирования заказов на периодические издания:
1. Программа моделирует процесс заказа на периодические издания.
2. Программа должна сохранять в файле (файлах) ынфу о периодических изданиях - индекс, название, периодичность издания, цена на 1, 3, 6, 12 месяцев.
3. Имитация заказов от клиентов осуществляется случайно - генерируется индекс издания и период подписки. Дополнительно указывается Прозвище заказчика, его адрес и телефон.
4. Программа должна за запросом выводить инфу о количестве заказов на каждое из изданий и инфу о подписках каждого клиента.
5. На языке C/C++.
6. Под Windows (в окне MSDOS)ю
7. Интерфейс в виде окон и меню для выбора режимов ее работы.
8. Управление с помощью мыши и клавиатуры.
Платить буду по Webmoney или на пластиковую карту приватбанка. Вы мне экзешник - я вам деньги - вы мне код.
Жду ваших предложений. Пишите цену и строк за каждую курсовую.
Пишите сюда, в асю 263652355 или в PM.
Заявки фрилансеров
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