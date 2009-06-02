Курсовые на Си студентам-первокурсникам

Есть много заказов на курсовы, что успеваю делаю сам, но заказов все больше и больше. Готов поделится. Естественно, с лучшыми исполнителями буду сотрудничать постоянно.

Написать нужно только программу. Текст курсовой пусть уже сами пишут. :)

Пример задания:

Научная программа перевода целых чисел из одной системы исчесления в другую:

1. Должно быть меню выбора системы исчесления

2. Ввод чисел из клавиатуры или файла, вывод на монитор, желательно вывод схемы перевода (последовательно все этапы).

3. Система помощи с инфой о алгоритмах перевода (инфу содрать откуда-нибудь, копирайтов не надо :) ).

4. Язык C/C++.

5. Под Windows (в окне MS-DOS).

6. Управления режимами работы программы с помощью мыши и клавиатуры.

Пример 2:

Решение системы линейных уравнений методом Зейделя.

Пример 3:

Программа формирования заказов на периодические издания:

1. Программа моделирует процесс заказа на периодические издания.

2. Программа должна сохранять в файле (файлах) ынфу о периодических изданиях - индекс, название, периодичность издания, цена на 1, 3, 6, 12 месяцев.

3. Имитация заказов от клиентов осуществляется случайно - генерируется индекс издания и период подписки. Дополнительно указывается Прозвище заказчика, его адрес и телефон.

4. Программа должна за запросом выводить инфу о количестве заказов на каждое из изданий и инфу о подписках каждого клиента.

5. На языке C/C++.

6. Под Windows (в окне MSDOS)ю

7. Интерфейс в виде окон и меню для выбора режимов ее работы.

8. Управление с помощью мыши и клавиатуры.

Платить буду по Webmoney или на пластиковую карту приватбанка. Вы мне экзешник - я вам деньги - вы мне код.

Жду ваших предложений. Пишите цену и строк за каждую курсовую.

Пишите сюда, в асю 263652355 или в PM.