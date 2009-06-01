Курсовая работа по логопедии

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт12 заявок217 просмотров

Ув. фрилансеры! Есть готовая курсовая работа по логопедии на тему: "Исследование нарушения письма у учащихся второго класса общеобразовательной школы". Но выполнена она не совсем в корректном виде. Нужно на ее основе написать новую, более совершенную курсовую работу, учтя при этом некоторые требования, о которых сообщу исполнителю. В курсовой должна присутствовать практическая часть.

Объем: 35 страниц.

Работа должна быть написана в ближайшие дни(2-3).

Цена вопроса: 900р.

Просьба писать только в предложения. Исполнителя выберу сам.

В случае удачного исполнения работы гарантирую положительный отзыв и дальнейшее сотрудничество на более выгодных для вас условиях.

16 лет назад
Lux02
34 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Курсовая по международному коммерческому делу

    Необходимо выполнить курсовую работу по предмету: международное коммерческое дело Тема работы: особенности международной аренды в современных условиях В работе должно быть две части: 1.Теория - рассказать о теоретических особенностях международной аренды в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая работа по русскому языку

    Необходимо выполнить курсовую работу по русскому языку. Тема: Функциональное использование лексических средств в текстах PR жанра. В работе должны быть тезисы: лексика - это словарный состав языка, поэтому слово следует рассматривать как ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая на языке Java

    Добрый день! Нужна курсовая работа: написать приложение на Java, реализацию алгоритма для игры. Оплата - в течение 3-5 дней после получения готовой работы. Пожалуйста, указывайте цену, ...

    Java
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доделать диплом

    $50

    Необходимо сделать 2-ой и 3-ий разделы диплома, на основе расчётов какого-нибудь предприятия. Диплом прилагается. То, что отмечено красным необходимо подкоректировать. Все остальные подробности при переписке. Жду цену ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Курсовая по русской литературе

    Тема: Проблема перевода архаизмов в русской литературе,на примере сказок Пушкина введение актуальность работы цель работы задачи: материалом послужили.... структура работы делать ссылки и сноски ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Дипломная работа! Доработать (3)

    $5

    Осталась последняя часть в дипломе. Нужны расчеты - общее изменение выручки от продаж, экстенсивный фактор и интенсивный фактор (именно как расчитываются и расчитать). Диплом в прикрепленном файле. Обращатся ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Диплом

    Добрый день! К сожалению, исполнитель пропал! Попробуем еще раз - но сроки очень и очень сжатые: в идеале нужно в течение одного-двух дней!!! Готовые работы также рассматриваются (скидывайте содержание и список чертежей)! ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реферат по мировой экономике

    Тема: Внешняя миграция рабочей силы.... Реферат должен быть выполнен в формате редактора Word и оформлен в соответствии со следующими требованиями: объем реферата – не менее 10 страниц стандартного текста (шрифт Times New ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад