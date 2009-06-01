Ув. фрилансеры! Есть готовая курсовая работа по логопедии на тему: "Исследование нарушения письма у учащихся второго класса общеобразовательной школы". Но выполнена она не совсем в корректном виде. Нужно на ее основе написать новую, более совершенную курсовую работу, учтя при этом некоторые требования, о которых сообщу исполнителю. В курсовой должна присутствовать практическая часть.

Объем: 35 страниц.

Работа должна быть написана в ближайшие дни(2-3).

Цена вопроса: 900р.

Просьба писать только в предложения. Исполнителя выберу сам.

В случае удачного исполнения работы гарантирую положительный отзыв и дальнейшее сотрудничество на более выгодных для вас условиях.