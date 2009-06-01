В рамках работы следует разработать стратегию управления организацией.
Курсовая работа по логопедии
Ув. фрилансеры! Есть готовая курсовая работа по логопедии на тему: "Исследование нарушения письма у учащихся второго класса общеобразовательной школы". Но выполнена она не совсем в корректном виде. Нужно на ее основе написать новую, более совершенную курсовую работу, учтя при этом некоторые требования, о которых сообщу исполнителю. В курсовой должна присутствовать практическая часть.
Объем: 35 страниц.
Работа должна быть написана в ближайшие дни(2-3).
Цена вопроса: 900р.
Просьба писать только в предложения. Исполнителя выберу сам.
В случае удачного исполнения работы гарантирую положительный отзыв и дальнейшее сотрудничество на более выгодных для вас условиях.
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