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Курсовая работа по русскому языку
Необходимо выполнить курсовую работу по русскому языку.
Тема: Функциональное использование лексических средств в текстах PR жанра.
В работе должны быть тезисы:
лексика - это словарный состав языка, поэтому слово следует рассматривать как лексическое средство в PR текстах. Мы ограничимся в своей работе письменной сферой PR коммуникации.
Работа должна сотоять из двух частей:
1.Теоретическая в которой должно быть использованы следующие пункты
- лексика в системе образных средств русского языка
- лексика - семантическое варирование слова
- словарно - лексические средства выразительности в PR текстах
- лексические средства как способы воздействия на сознание людей
2.Практическая часть
В практической части работ должен быть проведен анализ публицистичности текстов
Требования: В работе должны обязательно присутствовать указанные пункты. В ведении должно быть: объект, предмет исследования, задачи, цели, актуальность работы. Оригинальность текста не менее 80%., шрифт 14, объем 25-30 стр. интервал 1,5, в работе обязательно должны быть подстрочные сноски в низу страницы не менее 10шт.
Срок выполнения 04.06.2009
Оплата работы после ее проверки!!!
Жду предложений по цене!!!
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