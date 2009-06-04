Курсовая работа по русскому языку

Необходимо выполнить курсовую работу по русскому языку.

Тема: Функциональное использование лексических средств в текстах PR жанра.

В работе должны быть тезисы:

лексика - это словарный состав языка, поэтому слово следует рассматривать как лексическое средство в PR текстах. Мы ограничимся в своей работе письменной сферой PR коммуникации.

Работа должна сотоять из двух частей:

1.Теоретическая в которой должно быть использованы следующие пункты

- лексика в системе образных средств русского языка

- лексика - семантическое варирование слова

- словарно - лексические средства выразительности в PR текстах

- лексические средства как способы воздействия на сознание людей

2.Практическая часть

В практической части работ должен быть проведен анализ публицистичности текстов

Требования: В работе должны обязательно присутствовать указанные пункты. В ведении должно быть: объект, предмет исследования, задачи, цели, актуальность работы. Оригинальность текста не менее 80%., шрифт 14, объем 25-30 стр. интервал 1,5, в работе обязательно должны быть подстрочные сноски в низу страницы не менее 10шт.

Срок выполнения 04.06.2009

Оплата работы после ее проверки!!!

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