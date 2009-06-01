Курсовая срочно по MS Access

Необходима помощь в написании одной главы диплома.Тема "Автоматизация процесса планирования и учета затрат в условиях МУП". Интересует сам процесс планирования и учета затрат.Также необходимо будет написать несколько пунктов по данной теме(теория). Необходим исполнитель,который ...