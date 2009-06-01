Курсовая срочно по MS Access

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Закрыт2 заявки194 просмотра

Необходимо срочно выполнить курсовую работу по MS Access.

В работе необходимо выполнить два варианта.

Срок выполнения срочно 01.06.2009 до 8.00

Уважаемые фрилансеры помогите!!! В 9.00 экзамен по данной работе!!!

Жду предложений по цене!!!

16 лет назад
Ochnik-Zaochnik
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 отзывов

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