Курсовая по электромеханике

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Закрыт5 заявок170 просмотров

Необходимо сделать курсовую по электромеханике. Кто может, стучите ICQ - 365-895-291 Жду! Расчет силового трехфазного трансформатора.

16 лет назад
dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
24 отзыва

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