Добрый день! Нужна курсовая работа по технологии общественного питания (для техникума). Тема: «Изделия из дрожжевого теста» Введение [концепция развития общественного питания на современном этапе, актуальность выбранной темы] 1. ...
Курсовая по электромеханике
Необходимо сделать курсовую по электромеханике. Кто может, стучите ICQ - 365-895-291 Жду! Расчет силового трехфазного трансформатора.
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