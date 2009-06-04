Микропрограммное управление и теория автоматов

$65
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Закрыт5 заявок164 просмотра

Необходимо выполнить следующую работу:

Предмет: Теория автоматов

Вид работы: Курсовой прект

Объём: >=30 листов

Тема работы: Микропрограммное управление в ЭВМ и теория автоматов

Срок выполнения: 04.06.09

Методичка имеется.

Задание на курсовую представлено в виде блок-схемы работы автомата.

В случае качественного исполнения возможно регулярное / постоянное сотрудничество

16 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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