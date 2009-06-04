Это учебное задание. Необходимо составить два систематических каталога по разным темам (Общая биология и Жд. транспорт) для публичной библиотеки. Использовать. Около 25 наименований. Должны использоваться правобережный, левобережный и центральный разделители. Принимаю предложения по ...
Микропрограммное управление и теория автоматов
Необходимо выполнить следующую работу:
Предмет: Теория автоматов
Вид работы: Курсовой прект
Объём: >=30 листов
Тема работы: Микропрограммное управление в ЭВМ и теория автоматов
Срок выполнения: 04.06.09
Методичка имеется.
Задание на курсовую представлено в виде блок-схемы работы автомата.
В случае качественного исполнения возможно регулярное / постоянное сотрудничество
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