Курсовая работа по физической культуре

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Предмет:Предмет:Теория и организация адаптивной физической культуры (ТОАФК)

тема-Критерии отбора детей в занятии адаптивным спортом.

От 30 листов А4 плагиат рт 80% и выше

Планирование работы:

- выбор темы исследования;

- изучение научно-методической литературы;

- определение предмета и объекта исследования;

- определение цели и задач;

- разработка гипотезы;

- выбор методов исследования;

- организация исследования;

- подготовка и проведение эксперементальной части работы;

- обработка результатов исследования;

- анализ,обобщение,интерпритация результатов исследования;

- формулирование выводов;

- письменное оформление работы,подготовка иллюстрированного материала;

- подготовка доклада к защите.

Срок до 31 мая.

Цена 1100 рублей, 31 мая до 18,00должна быть у меня

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранные исполнители

kutyk
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Елена как всегда меня выручила. Отличное выполнение работы быстро и качественно. Спасибо.
С Алевтиной работаем уже не первый раз и как всегда все на высшем уровне- задание и оплата в срок. +100

Заявки фрилансеров

kutyk
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад