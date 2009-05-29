Эконометрика, курсовая работа

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Закрыт3 заявки177 просмотров

Требуется выполнить работу по эконометрике

Принимаются предложения от тех, кто разбирается в данном предмете

Задание вышлю

Работа небольшая

arch и garch процессы, с расчетами

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров