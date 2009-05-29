Доработка курсовой работы

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Завершен3 заявки230 просмотров

Здравствуйте

Итак у меня есть программа, но мне ее нужно немного улучшить (добавить некоторые функции)

Программа сделана в Delphi 2003

Она являет собой таблицу данных которые сохранены в бинарном файле (далее БД)

Нужно создать элемент в главном меню "Опции", в котором будут поля "Сортировка" и "Поиск"

Сортировка являет собой отсортированные таблице данных из БД, по одном параметре

Поиск - это же поиск по параметрам и последующий вывод их

Ну вот и все, просьба оставлять комментарий тек кому известно что такое Delphi и умеет работать из бинарными файлами

От меня 5$ + отзыв, или новичкам "отличный отзыв"

Delphi
16 лет назад
lovelas
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

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TsCooper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Сделал все за кротчайшие сроки. Отличный фрилансер. Советую!
Прекрасный заказчик, приятно работать, советую!

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TsCooper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад