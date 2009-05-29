Добрый день! Нужна курсовая по педагогике на тему «Преемственность в изучении природы между дошкольным учреждением и начальной школой» Содержание (ориентировочное – по согласованию можно вносить коррективы): ...
Доработка курсовой работы
Здравствуйте
Итак у меня есть программа, но мне ее нужно немного улучшить (добавить некоторые функции)
Программа сделана в Delphi 2003
Она являет собой таблицу данных которые сохранены в бинарном файле (далее БД)
Нужно создать элемент в главном меню "Опции", в котором будут поля "Сортировка" и "Поиск"
Сортировка являет собой отсортированные таблице данных из БД, по одном параметре
Поиск - это же поиск по параметрам и последующий вывод их
Ну вот и все, просьба оставлять комментарий тек кому известно что такое Delphi и умеет работать из бинарными файлами
От меня 5$ + отзыв, или новичкам "отличный отзыв"
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