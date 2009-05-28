Требуется написать курсовой проект.

Есть несколько тем:

1) Коллективное средство отображения графической информации - табло

2) Устройство полуавтоматического ввода графической информаци

3) Устройство ввода речевой информации на русском языке

4) Устройство ввода речевой информации на английском языке

5) Устройство параллельного сравнения кода с несколькими эталонами

6) Схема обнаружения и исправления ошибок при передаче информации между двумя устройствами

Желательно первую тему.

Примерная структура курсового проекта

Введение

Гл.1 Исследование темы,т.е нужно написать теорию по выбранной теме по выбранному устройству.

Гл.2 ТЗ на программу(программа должна каким-нибудь образом связана с темой,вообще в качестве примера говорилось например сколько таких то устройств(исходя из темы) была доставлено на склад сколько браковано и т.д)).ТЗ надеюсь понятно - что за программа для чего нужна и т.д

Далее нарисовать блок-схему и описание самой программы - ну там ее плюсы и минусы и т.д

Гл.3 написать техническую документацию(руководство пользователя или оператора,т.е как работать с программой и т.д)

Список литературы

Вообщем то несложно надо найти теорию по теме и написать программу( на Паскале писать в принципе можно,но лучше если это будет С++ Builder 6.0) связанную с этой темой(пример со складом также желательно придумать что-нибудь с ним).Главное сделать все это по ГОСТУ,а не абы как.

ГОСТ по оформлению курсовых работ(Гл.1) и ГОСТ на спецификацию,описания программы,руководство оператора,ТЗ прилагаются.

Сделать надо к вечеру воскресенья,можно к понедельнику.